お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が11日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。同志社大を中退した際のエピソードを明かした。【写真】仲良しの距離感！じゃれ合うあの＆粗品この日、番組のテーマは「粗品大好き芸人」。シモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシの大東翔生、紅しょうがの熊元プロレス、からし蓮根の青空らとともにトークを展開した。粗品は同志社大学在学中に