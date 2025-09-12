JAによる新潟県産コシヒカリの県外向けの出荷が始まりました。価格高騰によるコメ離れも懸念されるなか、関係者は「価格に応える味になっている」と自信をのぞかせます。長岡市のJAえちご中越の倉庫では、県産コシヒカリの県外への出荷式が行われました。関東に向かうトラックにはJAえちご中越管内でとれたコシヒカリ12トンが積み込まれました。県外向けの初回の出荷量は、去年の231トンと比べ大幅に減っていますが、これは雨の影