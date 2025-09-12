俳優の伊藤淳史（41）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人気お笑い芸人との意外な親交を明かす場面があった。伊藤とこの日の出演者との関わりについての話題となると、MCの「ハライチ」澤部佑は「私はもうねえ」と思わせぶりなコメント。伊藤は「今言っちゃっていいですか？子供の習い事が同じで。テニス」、澤部は「テニススクールが一緒で」と打ち明けた。伊藤は「そう、2階か