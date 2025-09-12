【劇場アニメ「ひゃくえむ。」 フレーム切手セット】 受注受付期間：9月19日17時～10月26日23時59分 発送予定日：12月1日～ 順次 価格：3,850円 9月19日に全国公開される劇場アニメ「ひゃくえむ。」の公開を記念して、「オリジナルフレーム切手セット」が郵便局のネットショップ限定で9月17日17時より受注販売される。受付期間は10月26日23時5