ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー（３２）が１２日、都内で行われた「ＰＳＡ×スニダンパートナーシップ締結発表会」に出席した。トレーディングカード鑑定機関「ＰＳＡ」とフリマアプリ「ＳＮＫＲＤＵＮＫ（スニーカーダンク）」は、世界初となるフラッグシップストアをオープンする。この日、はじめしゃちょーは?鑑定第１号申請者?として登場。トレーディングカードなどに関するトークセッションを行った。はじめ