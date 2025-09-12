米ＭＴＶビデオ・ミュージック・アワード（ＶＭＡ）授賞式が今週行われ、最多１２部門にノミネートされたレディー・ガガ（３９）が最優秀アーティストを含む４部門を受賞した。だが、その舞台裏ではマドンナ（６７）がガガのプレゼンター役の依頼を断っていたことが判明した。米ニュースサイト「マンダトリー」が１１日伝えた。マドンナが辞退した理由について、同サイトは関係者の話として、「誰かの脇役にはなりたくないから