◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本―パナマ＝（１２日・沖縄セルラー那覇）スーパーラウンド（ＳＲ）初戦で米国（Ｂ組１位）との全勝対決を制し、１次Ｒから持ち越す２勝を含め、３勝０敗として首位に立つ日本は、１２日午後６時３０分からパナマ戦に臨む。勝てば２０２３年の前回大会に続く世界一連覇にグッと近づく、大事な一戦。最速１４９キロ右腕・森下