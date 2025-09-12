ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＭＡＫＩＤＡＩが１２日までに自身のＳＮＳを更新。横浜での様子を公開した。インスタグラムで「横浜やっぱり好きだなぁ色々と楽しみ」とつづって、Ｔシャツ姿で海をバックに笑顔のショットをアップした。この投稿には「横浜が似合うなー」「笑顔キラキラすぎるー！」「さわやかイケメン」「変わらず若い」などの声が寄せられている。