◆米大リーグヤンキース９―３タイガース（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの４５、４６号を含む４打数３安打。この日は２００１年の米同時多発テロが起こってからちょうど２４年。ドナルド・トランプ大統領の来場の前で豪快なバッティングを披露した。初回１死