◆米大リーグマリナーズ―エンゼルス（１１日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）エンゼルスのＭ・トラウト外野手が１１日（日本時間１２日）、敵地のマリナーズ戦で自身３９９号となる２１号本塁打を放った。３―４で迎えた５回２死で、先発ミラーの真ん中へ入ってきた直球を逃さず、左越えに同点アーチをたたき込んだ。トラウトはこれが今季２１号。４００号に到達すればメジャー史上５９人目になる。