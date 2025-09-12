高校生の就職試験が今月16日から始まるのを前に、鹿児島市の鹿児島商業高校で12日出陣式がありました。 「エイエイオー!」 全校生徒667人の鹿児島商業高校では12日あさ、就職試験に臨む3年生を激励する出陣式が開かれました。 3年生118人のうち就職試験や公務員試験を受けるのは48人で、このうち32人が県内での就職を希望しています。 (藏ノ下裕輔さん)「先生方や保護者の方々に、良い報告ができるよう頑張りたいと思い