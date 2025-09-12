63年前、墜落事故で亡くなった自衛隊員らの慰霊式が奄美市で開かれました。 1962年の9月3日、輸血用の血液を運んでいた海上自衛隊鹿屋航空基地所属の「P2Vー7」哨戒機が奄美市の「らんかん山」に墜落し、乗っていた隊員12人と現場近くの住民1人が亡くなりました。 血液を投下するため低空飛行で旋回中の事故でした。 奄美大島青年会議所は慰霊碑「くれないの塔」を建立し、毎年9月に慰霊式を開いています。 この日奄美市