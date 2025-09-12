県内外の有名ラーメン店が集まり、自慢の一杯を提供する「信州ラーメン博」が12日から長野市で始まりました。「お待たせしました～」長野市中心市街地のセントラルスクゥエアで始まったのは「信州ラーメン博」。ラーメンを通して長野を盛り上げようと、「信州麺友会」が企画しました。期間を前半と後半に分け、合わせて12のラーメン店が自慢の一杯を1000円で提供します。期間中、北は北海道、