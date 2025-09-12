ディーアンドエムホールディングスは、9月12日から「DALI RUBIKOREシリーズ発売1周年記念 オリジナル・スピーカーケーブル・プレゼントキャンペーン」を実施する。12月31日までの対象購入期間中に、RUBIKOREシリーズのステレオスピーカー(1組)を購入し、応募すると、全員に国内未発売のDALIオリジナル・スピーカーケーブル「CONNECT SC RM230C」(3