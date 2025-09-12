日本生命の社員が出向先の内部情報を無断で持ち出していた問題で、持ち出しには複数の社員が関わっていて、複数の銀行から約600件の内部情報が持ち出されていたことがわかりました。日本生命は、三菱UFJ銀行に出向していた社員が、出向先の内部情報を無断で持ち出していたことを7月に発表しています。日本生命は金融庁への報告のため、社内調査を進めていました。関係者によりますと、調査の結果、複数の社員があわせて7つの金融機