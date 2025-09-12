救急現場への理解を深めてもらおうと、大分県の別府市消防本部が12日、医療関係者を一日救急隊長に任命しました。 9月9日の救急の日を含む1週間は、救急医療週間として全国で救急医療の普及や啓発が行われています。 別府市消防本部ではこの期間に合わせて医療関係者を一日救急隊長に任命していて、12日は市内の医師や看護師あわせて5人が選ばれました。5人は傷病者を搬送する際の注意点などを確認し、患者がどのように病院に運