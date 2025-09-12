今回は、産後の嫁をこき使う義母に因果応報が起きた話を紹介します。「こんなろくでもない嫁と結婚させるんじゃなかった」「義母は、私に意地悪してきてばかりで正直嫌いです。そしてこの前帝王切開で出産し、退院したばかりの私に、部屋の大掃除を命じてきたんです……。大掃除以外にも洗い物や料理など家事をやるよううるさく言ってきました。さらに義母は、私に『孫が可愛くない』『こんなろくでもない嫁と結婚させるんじゃなか