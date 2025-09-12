9·îÂè1½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷50Ëü1000¿Í¡¢¶½¼ý8²¯400Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ8½µÏ¢Â³1°Ì¡£9·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«¤«¤é52Æü´Ö¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï2200Ëü7400¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï314²¯2600Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯2°Ì¤Î¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡¢3°Ì¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤âÁ°½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡£Àè½µËö¤Ï´üÂÔ¤Î¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÊõÇÛµë¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°¤Î¥È¥Ã¥×3¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ »²¹Í¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ