10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする、三谷幸喜脚本、菅田将暉主演の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の追加キャストとして、菊地凛子、坂東彌十郎、井上順、野間口徹、シルビア・グラブ、野添義弘、長野里美、佳久創の出演が発表された。 参考：『もしがく』に市原隼人、戸塚純貴、秋元才加ら出演小林薫が三谷幸喜脚本作品初参加 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群