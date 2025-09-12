【画像】関西万博を楽しむキウイブラザーズ毎日のごはん作り、つい同じ食材やメニューに偏ってしまうこと、ありませんか？栄養バランスは大事とわかっていても、3食きちんとバランスを整えるのはなかなか大変ですよね。そこで、2025年8月5日に大阪・関西万博で行われた一般財団法人「日本栄養実践科学戦略機構（以下、NUPS）」×「ゼスプリ」のトークセッションに参加し、栄養不良の解決法を学んできました！■教えてくれたのは…