ＪａｐａｎＥｙｅｗｅａｒＨｏｌｄｉｎｇｓは急反発している。同社は１１日の取引終了後、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比７．７％増の８９億３７００万円、最終利益は同４．０％増の１７億４３００万円と中間期として過去最高額を達成しており、業績を評価する買いを引き寄せている。金子眼鏡、フォーナインズともに店舗販売が堅調に推移し増収増益となった。