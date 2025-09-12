株式会社アイ・オー・データ機器は、Thunderbolt 5に対応したポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズの予約受付を9月10日（水）に開始した。出荷は10月中旬の予定。 な Thunderbolt 5（最大80Gbps）に対応。最大転送速度は読み出し約6,000MB/秒、書き込み約5,000MB/秒を実現した。同規格に対応したポータブルSSDの製品化は、国内メーカーとして初という。 放熱性に優れたアルミボ