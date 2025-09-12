東海地方はあすにかけて非常に激しい雨が降り、大雨になる所がある見込みで、気象台が河川の増水などに、注意・警戒を呼び掛けています。 【写真を見る】岐阜･白川町で“観測史上最大の雨” 東海地方はあすにかけて非常に激しい雨に注意 河川の増水･土砂災害 低い土地の浸水に警戒を 暖かく湿った空気が流れこみ東海地方は、大気の状態が不安定になっていて愛知県田原市では、1時間に23ミリ、三重県亀山市で25.5ミリと各地で強い