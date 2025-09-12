航空自衛隊は、東京2025世界陸上競技選手権大会でブルーインパルスによる展示飛行を9月13日（土）に実施する。 展示飛行は12時25分から12時50分頃まで。国立競技場では約10分間の展示飛行を実施し、その後代々木公園、東京スカイツリー、東京駅、東京タワー、渋谷駅、都庁など都心の主要ランドマークを飛行する予定となっている。 また、前日の9月12日（金）には予行飛行として13時15分から13時40