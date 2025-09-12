米メディア『ドジャース・ウェイ』は11日（日本時間12日）、ドジャースのマイケル・コンフォート外野手に関する記事を投稿。今季からチーム加入も打撃が振るわず、依然として低迷が続く32歳の起用法に苦言を呈した。トミー・エドマン内野手やエンリケ・ヘルナンデス内野手、キム・ヘソン内野手など複数のユーティリティプレイヤーが故障から復帰した現状で、戦力として不要であると断言