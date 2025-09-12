chelmicoが、ニューシングル「SALT AND PEPPER」の配信およびCDジャケットを公開した。本作は、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ２』のエンディングテーマに起用。ジャケットには、chelmicoの2人が作品の世界に入り込んだ姿が描かれており、アニメのために特別に描き下ろされたビジュアルとなっている。配信ジャケットは、これまでも数多くのchelmico作品を手がけてきたグラフィックデザイナー・大倉龍司によるデザイン。