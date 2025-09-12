RADWIMPS、10月8日に発売するニューアルバムの詳細を発表した。アルバムタイトルは「あにゅー」。未発表の新曲10曲に、現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」を加えた全12曲を収録。アルバムのジャケットアートワークと、最新アーティスト写真もあわせて公開になった。▲ジャケット写真そして20th Anniversary Special Boxに収録される映像の収録内容の詳細も、