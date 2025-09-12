テレ東では9月13日（土）夜6時30分から、土曜スペシャル「千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅第３０弾」を放送します。旅のパートナーとスタートからゴールを目指す、タクシー乗り継ぎ旅の記念すべき第３０弾！今回は千原ジュニアと俳優の宇梶剛士と加藤諒がタクシーを乗り継いで、栃木県日光市の「日光東照宮」から長野県長野市の「善光寺」を目指します！ 早朝、千原とゲストの宇梶