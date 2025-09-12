ドラマ「新選組血風録」で土方歳三を演じた俳優の栗塚旭（くりづか・あさひ）さんが死去した。88歳。札幌市出身。栗塚さんは幼少期に父を亡くし、中学3年時に母も他界したことで、兄を頼り京都に移り住んだ。浪人中だった1957年、劇団くるみ座の稽古場を見学した際に演劇にひかれ、同座付きの毛利菊枝演劇研究所に入所。翌58年に同座の劇団員となり、主宰の毛利菊枝さんの付き人を務めながら演劇や広告モデルなどの仕事を始め