防衛省は、きょう（12日）午後に予定されていた、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」による都内上空の周遊飛行を中止すると発表しました。きょう（12日）予定されていたフライトは、あす（13日）開幕する「東京2025世界陸上」に合わせた予行飛行で、天候不良の影響のため飛行を取りやめたということです。あすは午後0時25分ごろから10分程度、国立競技場の上空で展示飛行を行い、その後午後0時50分までに、▼