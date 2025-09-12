きょう12日（金）午後は関東から九州を中心に雨が降り、東海では傘をさしていても役に立たないような非常に激しい雨や雷雨となるおそれがあります。また、あす13日（土）からあさって14日（日）は北日本や北陸を中心に大雨となりそうです。■東海はあす朝までに最大200ミリの大雨予想きょう12日（金）午後は関東から九州で雨が降ったりやんだりで、局地的には傘をさしていても濡れてしまうような激しい降り方となるおそれがありま