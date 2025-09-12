SNS型ロマンス詐欺事件で起訴された被告の女に対し、高金利で金を貸し付けたとして、暴力団の幹部の男が逮捕されました。指定暴力団「六代目山口組」の二次団体の幹部、石川健一容疑者（53）は、SNS型ロマンス詐欺事件で起訴されている井田しずく被告（28）に現金30万円を貸して、法定金利を超える利息を受け取った疑いがもたれています。警視庁が別の事件で石川容疑者の自宅を家宅捜索したところ、被告の女との借用書が見つかり、