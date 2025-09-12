米加州沖の３０００メートル超の深海でクサウオの新種が見つかった/MBARI（ＣＮＮ）体の表面のでこぼこが特徴的なクサウオの一種が、米カリフォルニア州沖の深海で新たに見つかった。 初めて水中カメラで撮影されたのは２０１９年。深さ３０００メートル超の深海を泳いでいるのを確認したが、発見が学術誌で公表されたのは今年の８月だった。 新種の際立った特徴としては淡いピンクの体色、丸い頭に大きな目、でこぼこのある体表が