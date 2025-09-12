MUCCが9月6日、自身の地元である茨城・水戸市民会館 グロービスホールにて主催イベント＜LuV Together 2025＞を開催した。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。2024年に産声を上げたMUCC主催イベント＜LuV Together＞初回は、ともにヴィジュアル系シーンを切り拓いてきたアンティック-珈琲店-、YUKI -Starring Raphael-、lynch.、そして次世代を担うキズという4バンドをゲストに迎え、時代を超えたレアな競演が大きな