上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、JO1の與那城奨が出演することが発表された。併せて、與那城と彼の後輩INI・木村からもコメントが到着。さらに、與那城の出演シーンが盛り込まれたロマンティック襲来PV「謎の兵士編」が解禁された。【動画】JO1・與那城奨が日本語ゼロの“謎の兵士”に！ロマンティック襲来PV「謎の兵士編」