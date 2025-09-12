大滝詠一が、自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の50周年を記念して、9月12日に『大滝詠一 ナイアガラ・レコード50周年記念 スペシャルムービー』を公式YouTubeで公開した。◆大滝詠一 動画本動画では、大滝詠一が発表した多数の名曲に加え、プロデュース楽曲や、インストゥルメンタル・ナンバー、更には別名義の音源など40曲以上もの楽曲がシームレスに編集されている。映像の制作は、映画『君の名は。』や『天気の子』の予