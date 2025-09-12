妻夫木聡が主演を務め、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太が共演する映画『宝島』より、妻夫木と大友啓史監督が今年6月から3ヵ月以上にわたり全国を巡った“全国キャラバン”の様子を収めた特別映像が解禁された。【動画】妻夫木聡、自らの足で映画を届けた『宝島』全国キャラバン特別映像本作は、アメリカ統治下の沖縄の真実を描いた真藤順丈の直木賞受賞作を原作に、混沌とした時代を、自由を求めて全力で駆け抜けた若者たちの姿