◆プロアマ交流戦巨人３軍―ロキテクノ富山（１２日・Ｇ球場）巨人は１２日、３軍プロアマ交流戦・ロキテクノ富山戦のスタメンを発表した。左手首痛のため離脱していたエリエ・ヘルナンデス外野手が実戦復帰。８月２１日のヤクルト戦（神宮）でスイングした際に左手首を負傷。翌２２日に登録を抹消され故障版班に合流していた。「５番・ＤＨ」で先発出場する。先発は育成３年目左腕・森本哲星投手。亀田啓太捕手とバッテリ