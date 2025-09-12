巨人で活躍した元木大介氏が私服姿をアップした。近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元木氏は、１２日までに更新したインスタグラムで「お疲れ様です仕事終わりに！パチリっと」と全身ショットをアップ。「めっちゃ良い革〜牛」「オリーブカラー」などとつづり、秋らしい渋めの色でコーディネート。フォロワーは「かっこいい！」「イケおじ」「モデルさんみたい」「ハンサム」「めっちゃオシャレ」「リリー・フランキ