大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が１２日、相撲の神様を祭る東京・墨田区の野見宿禰（のみのすくね）神社で土俵入りを行った。７月の名古屋場所が新横綱だった大の里は日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）や審判部の親方らが見守る前で太刀持ちに小結・高安（田子ノ浦）、露払いに幕内・隆の勝（常盤山）を従え、雲竜型を披露した。同神社では横綱に昇進した力士が最初の東京開催場所前に土俵入りを実施するのが恒例