ディズニーストアに、映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新コレクションが登場！ユニークでちょっぴり不気味な世界観を楽しめるぬいぐるみやアパレル、雑貨やホームアイテムなどが豊富にラインナップされます☆ ディズニーストア『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクション2025 発売日：2025年9月16日（火）より順次販売店舗：ディズニーフ