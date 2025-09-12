グループBTS（防弾少年団）のRM（キム・ナムジュン）が12日、誕生日を迎えて韓国国内の病院に後援金を伝達した。12日、医療界によると、RMは誕生日に合わせてソウル峨山病院に後援金1億ウォンを、高麗大医療院に発展基金1億ウォンをそれぞれ寄付した。RMは「誕生日を迎えて意味のあることに参加したいという思いで後援を決心した。治療が必要なのに経済的な困難で苦痛を受ける患者に少しでも役に立てばいい」と明らかにした。ソウ