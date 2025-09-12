インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容専門医師転職エージェント「美容医局」と共同で調査した「芸能人でなければ美容医療業界で働いてそうな芸能人」の結果をランキングで紹介しています。調査は8月18〜26日にかけて、インターネットで行われました。ランキングは1000人の有効を回答をもとに作成しています。3位は俳優の北川景子さんでした。54票。回答者からは「肌がとてもきれいだから」（30代