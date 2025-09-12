2025年9月11日、59歳の誕生日を迎えられた秋篠宮妃・紀子さま。記者の質問に文書で回答を寄せられ、アメリカで暮らす長女・小室眞子さんが出産した初孫について初めて触れられた。【写真】まだ会えぬ孫…アメリカの地でベビーカーを押す眞子さんと小室さん夫妻。渡米から約4年、一度も帰国していない眞子さん2017年9月、大学時代の同級生だった小室圭さんとの婚約が内定し、会見を開いた眞子さん。小室さんの母親と元婚約者を