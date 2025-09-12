露地物ブドウの出荷が最盛期を迎えていることから、長野市の市場では12日、試食会が開かれました。一粒一粒に張りがあるシャインマスカットに、出荷量が昨年度の1.5倍を見込むクイーンルージュ。長野市では12日朝、生産者や流通の関係者が旬を迎えたブドウの味を確かめました。JAグリーン長野ぶどう部会長 岡部可孝さん「味は最高です。今年は特に甘いとかね。」今年は猛暑で雨が少なく、成長が心配されましたが