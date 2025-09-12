◆ニューヨーク・ヤンキース9−3デトロイト・タイガース11日（日本時間12日午前8時15分試合開始、ヤンキースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ア・リーグ東地区2位のヤンキースは11日（日本時間12日）、ホームでア・リーグ中地区1位のタイガースと対戦し、「2番ライト」で先発出場したアーロン・ジャッジ選手（33）が1試合2発のホームランを放った。2001年のアメリカ同時多発テロから24年となったこの日、ヤンキースタジアムに