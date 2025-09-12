最高裁判所＝東京都千代田区陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイが配備された佐賀駐屯地の建設工事で土地の所有権が侵害されているとして、ノリ漁師らが工事差し止めを求めた仮処分の申し立てで、最高裁第3小法廷（渡辺恵理子裁判長）が漁師ら申立人の特別抗告を棄却する決定をしていたことが12日、分かった。8月15日付。佐賀地裁、福岡高裁がいずれも申し立てを退けていた。申立人の代理人弁護士が明らかにした。3月の高裁決定に