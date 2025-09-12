立憲民主党の野田代表は12日の記者会見で、自民党総裁選について、「出てきている顔ぶれは、1年前にも挑戦した人ばかりだ」と指摘し、「1年前の敗者復活戦みたいなものだ」と述べた。また、野田代表は、「前回と同じ主張だったら意味がない。参院選で敗れた後にどういう主張を展開するかだ」とした上で、「一部では消費税減税にふれる人も出てきた。そういう主張などを聞きながら、どういう連携や議論ができるのか見定めていきたい