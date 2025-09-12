お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）の元妻で、元タレントの秋山衣梨佳さん（30）が12日までにインスタグラムを更新。東京の「紀尾井清堂」を訪問したと明かした。「普段は入れない紀尾井清堂。美しかった！近くにあるカフェにも行っていい日ネイル、グレーにしたよ」と記述。黒のミニスカートのワンピースをまとい、ノースリーブの袖から両腕の二の腕のタトゥーがのぞいていた。秋山さんはアイドルとして活動した後、男女パ