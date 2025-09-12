クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が公開した動画では、ワンソク氏が所有するトヨタ「ランドクルーザー250 ZX First Edition（以下、ランクル250）」の納車1年レポートを軸に、「ランドクルーザー300（以下、ランクル300）」「レクサスGX550（以下、GX550）」「レクサスLX600（以下、LX600）」を比較している。性能、快適性、経済性、そして近年の懸念である盗難リスクまで、多角的に語った内容だ。まずランクル250に